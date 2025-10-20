Сливен, кратки вечерни новини, 20.10.2025 г., понеделник

20.10.2025 16:18 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Рекордно количество отпадъци се очаква да извози тази година Община Сливен.

На 24 октомври 2025 г. от 13:00 ч. в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще се проведе официална церемония по валидирането на пощенска марка, посветена на 225-годишнината от рождението на Добри Желязков – Първия български индустриалец.

Кметът на община Сливен Стефан Радев настоява за отлагане на новия механизъм за такса „битови отпадъци“.

На 21 октомври ще бъдат наградени победителите в ученическия конкурс за рисунка „Аз и моят град“ в къща „Миркович“.

На 24 октомври ще се състои тържественото заседание на Общинския съвет и ще бъде открита фото изложбата „Паметта на светлината“.

На 21 октомври от 16:00 ч. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще бъде открита документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“.

За дните от 17 до 20 октомври на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили материални щети.