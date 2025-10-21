21.10.2025 15:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен е подготвила още една изненада за малките и пораснали жители на Сливен по повод празника на града – Димитровден. На 25 октомври, събота, от 18 часа ще започне шоуто на театъра на огъня и сенките „Файъртър“.

Актьори на кокили ще забавляват сливналии и гостите на града по булевард „Цар Освободител". Ще можем да се насладим на въздушна акробатика и много други изненади, които са подготвили участниците.

„Файъртър“ е специализиран в огнено шоу, шоу на кокили, жонглиране с огън, огнени инсталации, живи статуи и разнообразна шоу програма.