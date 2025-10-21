Тазгодишният носител на наградата „Добри Желязков“ е Атанас Мермеклиев

21.10.2025 09:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Наградата на Община Сливен за стопанска инициатива „Добри Желязков” за 2025 г. се присъжда на управителя на „Калина“ ООД Атанас Мермеклиев. Решението бе взето на заседание на обществената комисия за избор на носител на наградата.

Изборът е направен след обсъждане на икономическите показатели на стопански субекти, работещи на територията на община Сливен, въз основа на следните показатели: социална стабилност; липса на задължения към Общината, държавата и социалното осигуряване; направени инвестиции; печалба.

„Калина“ ООД е семейна компания, основана през 1991 г. от бащата на Атанас Мермеклиев.

Тазгодишният носител на отличието е роден през 1984 г. Женен, с две деца.

В началото основната дейност на фирмата е внос и дистрибуция на маслини. През 2013 г. е изградена преработвателна фабрика в Индустриалната зона на Сливен. Така започват да обработват част от продукцията на място, а днес по-голямата част от продуктите се произвеждат именно тук, в Сливен.

В момента фабриката се простира върху 25 000 кв. м терен, с разгъната застроена площ от около 6 000 кв. м, като в нея работят над 60 служители. Фирмата разполага с добре развита дистрибуторска структура в цялата страна и си партнира с всички водещи търговски вериги.

През последните години поставят силен акцент върху износа, като разширяват присъствието си на международните пазари. Участват активно в големите хранителни изложения в Европа, където с гордост представят продуктите си, отличаващи се с вкус, качество и последователност.

Към днешна дата планират разширяване на дейността чрез нови инвестиции в различни направления както в Сливен, така и извън страната, с цел да бъде продължено устойчивото развитие и утвърждаване на „Калина“ ООД.