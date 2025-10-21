Сливен. Новини от източника. Последни новини

За поредна година „Аз и моят град“ привлече талантливи деца от Сливен и страната

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 66

Konkurs

Общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“ за поредна година провокира множество деца от Сливен, а вече и от други градове в страната, да изразят любовта си към родното място, чрез изобразителното изкуство. Инициативата е едно от основните събития в програмата на Сливен за Димитровден и се организира от Общината и Художествена галерия „Димитър Добрович“.

Конкурсът е посветен на Града под Сините камъни и се ражда по идея на уважавания сливенски художник Даниела Ненчева, която напусна този свят преди осем години.

Награждаването на победителите от конкурса се състоя днес в двора на Къща „Миркович“, който се изпълни с ентусиазирани деца, родители, учители и приятели. Към тях с признателност и благопожелания се обърна заместник-кметът Пепа Чиликова, която награди малките и по-големи художници, откроили се на конкурса.

„Скъпи деца, благодаря ви, че отново се включихте с ентусиазъм и желание в нашия конкурс! Даниела Ненчева силно обичаше нашия град, но още по-силно обичаше децата. Нейният стремеж е бил винаги да провокира детската креативност, творчество и любознателност към красивото в заобикалящата ни среда и в родния град. Продължавайте да рисувате, радвайте се на подкрепата на своите родители и учители. Ще ви очакваме отново догодина!“, заяви още зам.-кметът.

Деца от пет възрастови групи се включиха в 31-ото издание на конкурса. Те са от училища, детски градини и школи за активното участие. Всеки от тях имаше възможност да пресъздаде на белия лист своите мисли, идеи и усещания, свързани с родния град. Творбите им бяха оценявани от жури в състав - Адриан Аврамов, Денислав Миевски и Десислава Димитрова – уредници в сливенската Художествена галерия „Димитър Добрович”.

На днешното награждаване присъства директорът на галерията Маргарита Пенева, която отличи с награда на културния институт един от участниците.

В прикачения по-долу файл, може да видите имената на всички отличени деца:

Снимки

Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

Файлове

Klasirane

Размер: 25.0KiB | Тип: DOC

Реклама