Общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“ за поредна година провокира множество деца от Сливен, а вече и от други градове в страната, да изразят любовта си към родното място, чрез изобразителното изкуство. Инициативата е едно от основните събития в програмата на Сливен за Димитровден и се организира от Общината и Художествена галерия „Димитър Добрович“.

Конкурсът е посветен на Града под Сините камъни и се ражда по идея на уважавания сливенски художник Даниела Ненчева, която напусна този свят преди осем години.

Награждаването на победителите от конкурса се състоя днес в двора на Къща „Миркович“, който се изпълни с ентусиазирани деца, родители, учители и приятели. Към тях с признателност и благопожелания се обърна заместник-кметът Пепа Чиликова, която награди малките и по-големи художници, откроили се на конкурса.

„Скъпи деца, благодаря ви, че отново се включихте с ентусиазъм и желание в нашия конкурс! Даниела Ненчева силно обичаше нашия град, но още по-силно обичаше децата. Нейният стремеж е бил винаги да провокира детската креативност, творчество и любознателност към красивото в заобикалящата ни среда и в родния град. Продължавайте да рисувате, радвайте се на подкрепата на своите родители и учители. Ще ви очакваме отново догодина!“, заяви още зам.-кметът.

Деца от пет възрастови групи се включиха в 31-ото издание на конкурса. Те са от училища, детски градини и школи за активното участие. Всеки от тях имаше възможност да пресъздаде на белия лист своите мисли, идеи и усещания, свързани с родния град. Творбите им бяха оценявани от жури в състав - Адриан Аврамов, Денислав Миевски и Десислава Димитрова – уредници в сливенската Художествена галерия „Димитър Добрович”.

На днешното награждаване присъства директорът на галерията Маргарита Пенева, която отличи с награда на културния институт един от участниците.

