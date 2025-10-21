Сливен, кратки вечерни новини, 21.10.2025 г., вторник

Община Сливен съобщава, че във връзка с празничните събития за Димитровден, площад „Хаджи Димитър“ няма да бъде достъпен за автомобили - ограничението ще важи от 23 до 27 октомври включително.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия, причинили материални щети.
Рок група „РЕНЕГАТ“ ще изнесе концерт в Сливен на 24 октомври, петък, като част от празничната програма на Общината за Димитровден.
На 25 октомври (събота) от 17:00 ч. ще се проведе Архиерейска вечерня с петохлебие.
На 26 октомври (неделя) от 09:00 ч. Сливенският митрополит Арсений ще възглави света Литургия.
На 24 октомври 2025 г. от 13:00 ч. в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще се проведе официална церемония по валидирането на пощенска марка, посветена на 225-годишнината от рождението на Добри Желязков – Първия български индустриалец.
Сливен събра над 2,5 тона капачки в есенната кампания „Капачки за Бъдеще“, следващата кампания се очаква през пролетта на 2026 година.