21.10.2025 14:55 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 25 октомври 2025 г. в къща музей „Хаджи Димитър“ ще се проведе творческа работилница, по време на която ще запознаем децата със славното минало и видните личности от нашия град. Заедно ще отбележим мястото на Сливен на картата на света и ще изработим проект на възрожденско оръжие с подръчни материали.

Часове на провеждане: от 10:00 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:30 ч.

Такса: 7 лв.

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.

Очакваме Ви, за да творим отново заедно!