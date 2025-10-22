В Сливен предстои кампания за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата

22.10.2025 10:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Община Сливен и „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания с мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране.

Пунктът ще бъде позициониран на 28 октомври от 10 до 16 часа на булевард „Георги Данчев“, паркинга до кръговото кръстовище, западно от спортна зала „Васил Левски“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

- Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

- Лакове и бояджийски материали;

- Домакински препарати и химикали;

- Мастила и замърсени опаковки;

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

„БалБок Инженеринг“ припомня, че Сливен е една от първите общини в България, присъединили се към Националната система за опасни битови отпадъци и със съществен принос за нейното изграждане и утвърждаване.