Концепцията на Община Сливен „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“ е класирана на първо място. Това стана ясно днес по време на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион в Бургас, в което участва кметът Стефан Радев. Тема на заседанието бяха подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции в Югоизточен регион, обявяването на техните оценки и крайното класиране.

От преминалите етапа на административно съответствие, концепцията на Община Сливен е класирана на първо място с общ брой точки 69,16, следвана от концепциите на Общините Казанлък /68,75/; Ямбол /66,96/; Карнобат /62,16/ и Айтос /58,42/.

Това класиране осигурява финансирането на всички, заложени в концепцията дейности на обща стойност 37 275 000 лв.

Партньори на Община Сливен в изпълнението на настоящата концепция са сливенската Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“, Община Котел и Бургаски свободен университет.

Предвидените за Община Сливен средства са в размер на 21 450 000 лв. и са предвидени за: възстановителни и укрепителни мерки върху участъци от реките „Новоселска“, „Селишка“ и „Асеновска“, които преминават през града. Сред дейностите попадат още изграждане на нови сгради за възрастни хора с потребност от постоянни медицински грижи; разширяване на ОУ „Братя Миладинови“ - Сливен, чрез основен ремонт и оборудване на сградата на бившето СПТУ по машиностроене; дейности за образователно включване и ограмотяване на лица над 16 години; подпомагане на деца от уязвими групи и ангажиране на родителите.

Това е втората концепция на Сливен, която получава висока оценка. Проектното предложение, включващо всички обекти от първата концепция, е вече одобрено. Предстои публикуване на процедури за избор на изпълнители за проектиране и последващо изпълнение на заложените строително-монтажни работи.

В заседанието участваха кметове и областни управители от Югоизточен район.