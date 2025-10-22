22.10.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 64

Едно от нашумелите имена в българската музика - певицата Невена Цонева, ще гостува в Сливен в навечерието на празника на града - Димитровден. Тя ще забавлява с концертна програма жителите и гости на Града под Сините камъни. Събитието ще се състои на 25 октомври на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“. Началото е от 19 ч. Същата вечер публиката ще има възможност да се наслади и на изпълненията на Боро Първи, който също ще се качи на сливенската сцена.

Снимка: Фейсбук страница Nevena Tsoneva/Невена Цонева