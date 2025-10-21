21.10.2025 16:48 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Вълнуваща и вдъхновяваща среща на тема „Познавам ли моя род и традиции?“ се проведе в ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен. Гост на учениците от III б клас беше г-жа А. Николова, представител на Младежки дом – Сливен, която по увлекателен и достъпен начин насочи вниманието на децата към корените на българския род, семейните ценности и богатите ни народни традиции.

Учениците активно участваха в беседа за празниците, обичаите и символите, които съхраняват българския дух през вековете. Те споделяха спомени за семейните си традиции, пяха народни песни, разпознаваха носии и предмети от бита на своите предци.

Срещата завърши с общо послание: да познаваме, пазим и предаваме българските традиции, защото в тях е силата и идентичността на нашия народ.

Учителите на III б клас благодариха на г-жа Николова за интересната и емоционална инициатива, която превърна учебния ден в истински урок по родолюбие.