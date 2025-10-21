Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2025 година

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за дейността на местата за настаняване в област Сливен през август 2025 година.
Подробности можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
