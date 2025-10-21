ПРИЗОВИ МЕСТА ЗА МАЛКИТЕ – ГОЛЕМИ ХУДОЖНИЦИ НА ОУ „ПАНАЙОТ ХИТОВ“

В навечерието на Димитровден, нашите талантливи деца заеха едно от водещите места сред всички училища от Сливен в конкурса за рисунка „Аз и моят град“. На официална церемония в двора на възрожденската галерия- Къща „Миркович“, грамоти и награди им бяха връчени от г-жа Пепа Чиликова, заместник- кмет на община Сливен, и г-жа Маргарита Пенева , директор на ХГ „Димитър Добрович“ !
Награди получиха:
КАТЕГОРИЯ – V-VI КЛАС
ЕДА АДИЛОВА – 1 МЯСТО
МАРИЯ РАЛЧЕВА – 3 МЯСТО
КАТЕГОРИЯ – VII-VIII КЛАС
ЙОРДАН ПЕВЕЦОВ – 3 МЯСТО
СПЕЦИАЛНА ПЕРСОНАЛНА НАГРАДА НА ХГ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ СЮЛЕЙМАН КОРУДЖИЕВ
НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И НАГРАДЕНИ ЖЕЛАЕМ УСПЕХИ !!!
ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС !!!