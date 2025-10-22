22.10.2025 09:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…” беше открита в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“. Експозицията е посветена на 205 години от рождението на патрона на културната институция – Сава Доброплодни. На събитието заместник-кметът Пепа Чиликова поздрави организаторите и от името на кмета Стефан Радев връчи поздравителен адрес на директора на библиотеката д-р Росица Петрова-Василева.

„Сaва Доброплодни остава в историята не само като просветител и учител, но и като вдъхновител на поколения българи, отдали живота си на знанието и духовността. Днес, повече от два века след рождението му, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ достойно продължава да съхранява и предава неговото дело – като пазител на книжовността, като културен център с отворени врати към бъдещето“, пише в поздравлението кметът.

Изложбата е резултат от съвместната работа на РБ„Сава Доброплодни“ и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Народна библиотека „Иван Вазов“-Пловдив, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“-Велико Търново, Държавен архив-Сливен, Исторически музей-Котел, Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе и други.

Експозицията се състои от дванадесет табла и седем витрини, които разказват основни моменти от живота и делото на Сава Доброплодни. Изложени са снимки, книги, ръкописи, оригинални документи и писма, както и материали от личните архиви на видни възрожденци като братята Йоаким и Георги Груеви. Част от документите се представят публично за първи път. Показани са и първите издания на всички книги на Доброплодни, както и изключително рядкото списание „Нова българска пчела“, издавано от него в края на XIX век.

Събитието е част от програмата на Община Сливен за Димитровден.