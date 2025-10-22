В Сливен предстои поредното издание на планинския маратон „Хайдушки пътеки“

22.10.2025 11:21 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

На 25 октомври, събота, ще се проведе ежегодният планински маратон „Хайдушки Пътеки“. Дистанциите са маратон 42,195 км, 2500 D+/2500 D–, полумаратон 21 км, 1600 D+/900 D – и четвърт маратон 13 км, 1(00 D+/400 D–, както и 800-метрово бягане за деца.

Общият старт на трите състезателни дистанции ще бъде даден в 8 часа пред сградата на Община Сливен. Финалите ще бъдат три – на Езерото на Карандила, в района на хижа „Карандила“ и пред сградата на Общината.

600 са регистрираните участници от 8 страни. Сред тях са Кирил Николов – Дизела, световният шампион по планинско бягане Шабан Мустафа, трикратният победител Георги Жеков и неговият брат близнак Тенчо Жеков. При дамите ще се включи Мария Николова, която е родена в Сливен и е дългогодишен състезател по лека атлетика. Компания ще й прави Милица Мирчева, която е най-бързата българка, стартирала на шосейни маратони.

След официалния старт Главната улица ще бъде превзета от малките атлети, които ще вземат участие в детско бягане – 800 м. С този старт ще бъде отбелязана Европейската седмица на спорта, която тази година се провежда под мотото „Бъди активен, остани във форма, мисли зелено“ и е с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Възрастовите групи са: до 6 години, включително; от 7 до 10 години; от 11 до 14 години и юноши от 15 до 17 години.

Програма на детския старт:

9 – 10 часа – Раздаване на стартови номера на регистрираните участници;

10.30 часа – Старт на „Розова градина“;

Непосредствено след финала – награждаване на победителите по категории и томбола с изненади. Паричният награден фонд е осигурен от Община Сливен.

Организатор на събитието е Фондация „Стария бряст“, с подкрепата на Община Сливен. То е част от празничната програма за Димитровден.