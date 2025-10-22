Сливен, кратки вечерни новини, 22.10.2025 г., сряда

22.10.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 25 октомври (събота) ще се проведе ежегодният планински маратон „Хайдушки пътеки“ в Сливен.

Популярната българска певица Невена Цонева ще бъде сред звездните гости в празничната програма на Община Сливен за Димитровден.

Община Сливен и „БалБок Инженеринг“ АД организират на 28 октомври кампания с мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата, които след това ще бъдат безопасно третирани.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за дейността на местата за настаняване в област Сливен през август 2025 година.

Община Сливен опроверга информация, разпространена в местни медии от народен представител, според която на кмета на града са наложени глоби.

По повод празника на Сливен – Димитровден, Община Сливен е подготвила специална изненада за жители и гости на града - театърът на огъня и сенките „Файъртър“ ще представи зрелищно шоу на булевард „Цар Освободител“.

Концепцията на Община Сливен „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“ беше класирана на първо място в Югоизточния регион.