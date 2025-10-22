Сливен. Новини от източника. Последни новини

НАУКАТА ОЖИВЯ В КЛАСНАТА СТАЯ!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 39

В час по Човекът и природата с г-жа Невелина Кикьова третокласниците се превърнаха в истински изследователи! Класната стая се изпълни с любопитство, усмивки и въпроси, на които отговориха не учебниците, а самите деца – чрез опити, наблюдения и открития!

Те доказаха, че водата няма собствена форма, че по-големият картоф изтласква повече вода, и че гумената ръкавица не пропуска вода, колкото и да я потапяш!

Радостни възгласи, блестящи очи и неудържимо желание за още опити превърнаха часа в истинско приключение. Малките учени откриха, че науката е магия – достатъчно е само да поискаш да я разгадаеш!

Очаквайте следващите ни научни предизвикателства – защото приключението тепърва започва!

