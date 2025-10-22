Концерт-спектакълът на Петя Буюклиева „Слънчеви песнички“ зарадва децата на Сливен

22.10.2025 13:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 41

Българската поп-рок певица Петя Буюклиева днес превърна сцената на зала „Сливен“ в магично място, заредено с много радост, безгрижие и чудеса.

Пред малките жители на града тя представи концерт-спектакъла „Слънчеви песнички“. Събитието е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден.

„Безкрайно се радвам, че сте заедно тук с мен и в следващите минути ще ви раздам цялата си обич и музикални прегръдки! Искам да изпълните едно мое желание – да пеете, да танцувате с мен и много, много да се забавлявате!“, подкани от сцената Буюклиева. Певицата влезе в ролята на Феята на слънчевите песнички и подари на малчуганите от детските градини в Сливен истинско музикално приключение. Екзалтираната детска публика на свой ред аплодираше с възторг всяко изпълнение. Сред песните, които прозвучаха в залата бяха „Мишчици“, „Джобно котенце“, „Пингвине“, „Медено мече“ и още много други, които забавляваха децата до края на концерта.

За празничното настроение на сцената допринесоха актьорът Боян Стоянов, който влезе в ролята на господин Абра Кадабра и младите таланти на балет „Барби“ към сливенския Военен клуб.

Сред публиката в залата бе и заместник-кметът Пепа Чиликова.

„Слънчеви песнички“ е музикален проект, който Петя Буюклиева и екипът ѝ са подготвили специално за детска аудитория. Той е създаден по музика на обичания детски композитор, автор на популярните песни „Ало, ало, Слънчице“, „Роклята на мама“ и др. - Доно Цветков и по стихове на детската писателка Райна Пенева.

Аранжиментите на песните са съвременни и звучат актуално, поставени сценично със съответна хореография. За спектакъла са подготвени специален сценарий и драматургия. Сценографията, звукът и ефектното осветление допринасят за високото ниво на концерт-спектакъла. Целта е творческият продукт да има възпитателен ефект върху младата аудитория с примера на високия професионализъм и музикална естетика.