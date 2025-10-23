Делегати от побратимени на Сливен градове пристигат за Димитровден

23.10.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Празникът на Сливен – Димитровден, ще бъде уважен и чуждестранни гости. В града ще пристигнат делегации от побратимените Гера /Германия/, Алба Юлия /Румъния/, Печ /Унгария/, Тараклия /Молдова/, както и приятелите на Сливен от Ниш и Нишка баня /Сърбия/.

Община Сливен е подготвила богата програма за гостите, които ще бъдат посрещнати от кмета Стефан Радев. Делегатите ще имат възможност да проследят концерта, посветен на годишните награди на Общината, както и съвместното представяне на учениците от музикалното училище в Гера с изпълнителите от проекта „Музиката вместо улицата“. Гостите ще се включат и в тържествената церемония на площад „Хаджи Димитър“ на самия празник, както и в тържествената света литургия в храм „Свети Димитър“. Предвидена е и програма за опознаване на културно-историческото наследство на Сливен с обиколка на крепост „Туида“, музеи и галерии.