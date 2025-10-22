Ретро возило ще се движи по пътната мрежа на Сливен в навечерието и навръх празника на града – Димитровден. Атракционният превоз е организиран от Сдружение „Исторически градски превози“, с подкрепата на Община Сливен.
Жителите и гости на града ще имат възможност да се върнат назад във времето и да си припомнят пътуването с култовия „Икарус“.
Инициативата е в подкрепа на благотворителна кауза. Тя цели още да предложи едно по-различно изживяване за любителите на градския транспорт, както и да привлече нови поддръжници към този тип придвижване в градски условия.
Фиксираната цена за един билет е 1.20 лв. Абонаментните карти за градския транспорт няма да важат за атракционния превоз.
По-долу се съдържа подробна информация за двудневния маршрут на автобусната линия:
М А Р Ш Р У Т
по автобусна линия с ретро автобус 25.10.2025 г. /събота/ и 26.10.2025 г. /неделя/
1. Тръгване в 10:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:
бул. "Панайот Хитов" – спирка “Дюлева река“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка „Българка“
бул. “Георги Данчев“ – спирка с/у м-н „Кауфланд“
бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“
бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар
ул.“6-ти септември“ – спирка пл. „Таньо войвода“
бул. „Тракия“ – спирка пл. “17-ти януари“
ул. „Георги Икономов“ – спирка с/у м-н „Мерканто“/бл.20/
бул. „Стефан Караджа“ - спирка ДКЦ 2
бул. „Братя Миладинови“ – спирка „Рикас“
бул. “Георги Данчев“ – спирка м-н „Кауфланд“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Мерканто“
бул. "Панайот Хитов" – спирка с/у “Дом за стари хора“
ДП "Дюлева река" – престой
2. Тръгване в 12:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:
бул. "Панайот Хитов" – спирка „Дом за стари хора“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка блок „Фрегата“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Дъга“
бул. „Бургаско шосе“ – спирка ж.к.“Стоян Заимов“
бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“
бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар
ул. “6-ти септември“ – спирка пл. “Таньо войвода“
ул. „Асеновска“ – спирка 1 и 2
бул. „Генерал Скобелев“
ул. „Г. С. Раковски“ – спирка зала „Сливен“
бул. "Панайот Хитов" – спирка ТПК “Съединение“
бул. "Панайот Хитов" – с спирка с/у “Дом за стари хора“
ДП "Дюлева река" - престой
3. Тръгване в 14:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:
бул. "Панайот Хитов" – спирка “Дюлева река“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка „Българка“
бул. “Георги Данчев“ – спирка с/у м-н „Кауфланд“
бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“
бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар
ул.“6-ти септември“ – спирка пл. „Таньо войвода“
бул. „Тракия“ – спирка пл. “17-ти януари“
ул. „Георги Икономов“ – спирка с/у м-н „Мерканто“/бл.20/
бул. „Стефан Караджа“ – спирка ДКЦ 2
бул. „Братя Миладинови“ – спирка „Рикас“
бул. “Георги Данчев“ – спирка м-н „Кауфланд“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Мерканто“
бул. "Панайот Хитов" – спирка с/у “Дом за стари хора“
ДП "Дюлева река" – престой
4. Тръгване в 16:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:
бул. "Панайот Хитов" – спирка „Дом за стари хора“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка блок „Фрегата“
бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Дъга“
бул. „Бургаско шосе“ – спирка ж.к.“Стоян Заимов“
бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“
бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар
ул. “6-ти септември“ – спирка пл. “Таньо войвода“
ул. „Асеновска“ – спирка 1 и 2
бул. „Генерал Скобелев“
ул. „Г. С. Раковски“ – спирка зала „Сливен“
бул. "Панайот Хитов" – спирка ТПК “Съединение“
бул. "Панайот Хитов" – с спирка с/у “Дом за стари хора“
ДП "Дюлева река"
Снимка: Фейсбук страница на Сдружение „Исторически градски превози“