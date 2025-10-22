22.10.2025 15:56 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Ретро возило ще се движи по пътната мрежа на Сливен в навечерието и навръх празника на града – Димитровден. Атракционният превоз е организиран от Сдружение „Исторически градски превози“, с подкрепата на Община Сливен.

Жителите и гости на града ще имат възможност да се върнат назад във времето и да си припомнят пътуването с култовия „Икарус“.

Инициативата е в подкрепа на благотворителна кауза. Тя цели още да предложи едно по-различно изживяване за любителите на градския транспорт, както и да привлече нови поддръжници към този тип придвижване в градски условия.

Фиксираната цена за един билет е 1.20 лв. Абонаментните карти за градския транспорт няма да важат за атракционния превоз.

По-долу се съдържа подробна информация за двудневния маршрут на автобусната линия:

М А Р Ш Р У Т

по автобусна линия с ретро автобус 25.10.2025 г. /събота/ и 26.10.2025 г. /неделя/

1. Тръгване в 10:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:

бул. "Панайот Хитов" – спирка “Дюлева река“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка „Българка“

бул. “Георги Данчев“ – спирка с/у м-н „Кауфланд“

бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“

бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар

ул.“6-ти септември“ – спирка пл. „Таньо войвода“

бул. „Тракия“ – спирка пл. “17-ти януари“

ул. „Георги Икономов“ – спирка с/у м-н „Мерканто“/бл.20/

бул. „Стефан Караджа“ - спирка ДКЦ 2

бул. „Братя Миладинови“ – спирка „Рикас“

бул. “Георги Данчев“ – спирка м-н „Кауфланд“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Мерканто“

бул. "Панайот Хитов" – спирка с/у “Дом за стари хора“

ДП "Дюлева река" – престой

2. Тръгване в 12:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:

бул. "Панайот Хитов" – спирка „Дом за стари хора“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка блок „Фрегата“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Дъга“

бул. „Бургаско шосе“ – спирка ж.к.“Стоян Заимов“

бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“

бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар

ул. “6-ти септември“ – спирка пл. “Таньо войвода“

ул. „Асеновска“ – спирка 1 и 2

бул. „Генерал Скобелев“

ул. „Г. С. Раковски“ – спирка зала „Сливен“

бул. "Панайот Хитов" – спирка ТПК “Съединение“

бул. "Панайот Хитов" – с спирка с/у “Дом за стари хора“

ДП "Дюлева река" - престой

3. Тръгване в 14:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:

бул. "Панайот Хитов" – спирка “Дюлева река“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка „Българка“

бул. “Георги Данчев“ – спирка с/у м-н „Кауфланд“

бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“

бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар

ул.“6-ти септември“ – спирка пл. „Таньо войвода“

бул. „Тракия“ – спирка пл. “17-ти януари“

ул. „Георги Икономов“ – спирка с/у м-н „Мерканто“/бл.20/

бул. „Стефан Караджа“ – спирка ДКЦ 2

бул. „Братя Миладинови“ – спирка „Рикас“

бул. “Георги Данчев“ – спирка м-н „Кауфланд“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Мерканто“

бул. "Панайот Хитов" – спирка с/у “Дом за стари хора“

ДП "Дюлева река" – престой

4. Тръгване в 16:00 часа от ДП "Дюлева река" по маршрут:

бул. "Панайот Хитов" – спирка „Дом за стари хора“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка блок „Фрегата“

бул. "Стефан Стамболов" – спирка м-н „Дъга“

бул. „Бургаско шосе“ – спирка ж.к.“Стоян Заимов“

бул. “Братя Миладинови“ – спирка „Розова градина“

бул. “Стефан Караджа“ – Общински пазар

ул. “6-ти септември“ – спирка пл. “Таньо войвода“

ул. „Асеновска“ – спирка 1 и 2

бул. „Генерал Скобелев“

ул. „Г. С. Раковски“ – спирка зала „Сливен“

бул. "Панайот Хитов" – спирка ТПК “Съединение“

бул. "Панайот Хитов" – с спирка с/у “Дом за стари хора“

ДП "Дюлева река"

Снимка: Фейсбук страница на Сдружение „Исторически градски превози“