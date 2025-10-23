СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ В ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА КМЕТА

23.10.2025 14:21 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България

Вдъхновяващо започна състезателният ден на 23 октомври в спортните турнири за Купата на кмета, организирани от Община Сливен. Мажоретният състав „Черните рози“ на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ представи своя зрелищен и надъхващ танц преди началото на футболните мачове на своите съученици срещу отборите на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и СУ „Йордан Йовков“. С много усмивки, положителни емоции и силна подкрепа за футболистите на Хуманитарната гимназия, момичетата от мажоретния състав превърнаха събитието в истински спортен празник.

Поздравяваме Златина Атанасова – ръководител на мажоретния състав „Черните рози“, както и участничките в него: Велена от VIIIб, Александра от VIIIа, Йоана, Магдалена и Николина от Xб и Маргарита от XIа клас, за положените усилия, упоритост и постоянство и за подкрепата, която оказват на спортните отбори на гимназията!

За достойното представяне и спортсменската игра поздравяваме нашите футболисти: Пресиян и Деян от IXа, Галин от IXб, Иван Л., Иван Ст. и Теодор от Xб, Христо Б., Димитър Дж. и Цветомир от Xа клас, както и техните ръководители – Георги Милков и Златина Атанасова!