23.10.2025 18:32 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 36 минути | 2

За четвърта поредна година училищни отбори от Сливен премериха сили в турнира за Купата на кмета. Той се проведе на 22 и 23 октомври и привлече рекорден брой състезатели – 47 отбора от 21 училища. Опонентите се съревноваваха в спортни двубои по футбол, волейбол и баскетбол. Те бяха разпределени в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-10 клас.

Награждаването на победителите, състояло се в спортна зала „Васил Левски“, бе съпроводено с радостни емоции, поздравления и обещание за нови срещи.

Кметът Стефан Радев поздрави всички участници, техните треньори, организаторите и съдийския състав, който стриктно следеше всяка от срещите в турнира.

„Радвам се, че турнирът буди все по-голям интерес сред учениците. Тази година имаме рекорден брой отбори и училища. Надявам се тази тенденция да продължи и много деца да се включват да играят. Благодаря на всички треньори, които насърчават децата да спортуват! Това е големият смисъл на инвестициите, които правим в спортната база и в спортните мероприятия – да запалим максимално голям брой деца и ученици да спортуват. Не е най-важното дали сте победили и дали ще станете професионални спортисти“, заяви кметът. По-важното, по думите му е, че спортът е здраве, изгражда характер, дисциплина. Той създава бъдещите лидери. „Затова искаме децата на Сливен да спортуват“.

Той отличи най-добре представилите се отбори. Във футболните срещи при отборите във възрастова група 5-7 клас първенци станаха ОУ „Братя Миладинови“, следвани от отбора на ОУ „Димитър Петров“. На трето място се наредиха ОУ „Юрий Гагарин“. Във волейбола в същата възраст победител стана ОУ „Христо Ботев“. Второто място зае СУ „Константин Константинов“. Трети се наредиха ОУ „Д-р Иван Селимински“.

При баскетбола първото място завоюва отборът на ОУ „Юрий Гагарин“. Негов подгласник стана отборът на СУ „Пейо Крачолов Яворов“. На трето място се класираха ОУ „Д-р Иван Селимински“.

В срещите по волейбол във възрастова група 8-10 клас на първо място се нареди отборът на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. На второ се класира отборът на ПГЕЕ „Мария Складовска Кюри“, следван от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“.

В баскетбола в същата възраст първенец стана отборът на СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. Второто място завоюва ППМГ „Добри Чинтулов“. Трети останаха ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

Във футболните срещи училищният отбор на ПГТО „Добри Желязков“ успя да пребори конкуренцията и спечели първото място. Второто остана за Спортно училище „Димитър Рохов“. Трети се класираха учениците от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“.

Освен купи и медали всички класирали се отбори получиха парични премии от 500 лв. за първо място, 300 за второ и 200 лв. за трето място.

Професионално жури определи и носителя на голямата награда на турнира. Тя се връчва на участниците, спазили регламента на състезанието и на почтената игра. Тази година това е отборът на ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, който получи чек за феърплей на стойност 1500 лв. за екскурзия.

Тази година бе връчена и награда от Регионалната здравна инспекция за здравословен начин на живот – ваучер за спортни пособия на стойност 300 лв. Наградата отиде при отбора на СУ „Константин Константинов“.

Турнирът не е за картотекирани спортисти. Фокусът му е насочен към повишаване на физическата активност и масовия спорт сред по-малките и по-големи ученици за по-здравословен начин на живот.

Организатори на спортното събитие са Община Сливен, със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и на Превантивно-информационния център.