Сливен, кратки вечерни новини, 23.10.2025 г., четвъртък

Отборът на Гимназията по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ спечели голямата награда в тазгодишния турнир за Купата на кмета на Сливен.

Част от улица „Г. С. Раковски“ до Съдебната палата ще бъде временно затворена заради ремонт на пропаднал участък от асфалта.

Делегации от побратимените на Сливен градове ще пристигнат в града за честванията на Димитровден – празника на Сливен.

С новия проект „Промяна към човечност“ и рубриката му „ДНК: ЧовеК“ авторите от Психологическо студио „KatrInside“ си поставят за цел да дадат сцена на дълбоката вътрешна трансформация – събуждането на човечността в личен, професионален и обществен план.

Петя Буюклиева зарадва сливенските деца с концерт-спектакъла „Слънчеви песнички“.

На 25 и 26 октомври в Сливен ще се движи ретро автобус „Икарус“, който ще предложи на жителите и гостите на града възможност да се върнат назад във времето и да усетят атмосферата на старите градски превози.

На 25 октомври (събота) ще се проведе ежегодният планински маратон „Хайдушки пътеки“ в Сливен.