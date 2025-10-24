24.10.2025 08:49 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

От 15 юли 2024г. Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект „Започвам работа“ – Компонент 2 – „Обучение“.

Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта и е финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Той има за цел да бъдат обучени хора, които да задоволят потребностите на работодателите в сектори, в които е идентифициран недостиг на кадри.

Предвижда се да бъдат предоставени ваучери за обучения за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С предоставените от Агенцията по заетостта документи хората ще могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните и неактивни лица ще могат да преминат обучения и по личностна и социална компетентност, гражданска и предприемаческа компетентност, както и за придобиване на умения за учене,. Списък с обученията и доставчиците, които ги предлагат, може да се намери в сайта на Агенцията по заетостта – Търсене на одобрени Доставчици и предлаганите от тях обучения.

Заявленията за ваучери за обучения се подават само чрез попълване на електронно заявление, достъпно в сайта на Агенцията по заетостта – Заяви ваучер за обучение тук! След подаване на заявката кандидатстващият ще получи по електронната поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

Предвидените по проекта обучения се реализират чрез предоставяне на поименни ваучери на лицата от целевата група, съгласно Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход, приет с ПМС № 48 от 04.04.2023 г.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обученията с ваучери, може да бъде получена при трудовите посредници в Дирекция „Бюро труда“.