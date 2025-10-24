НАГРАДИ ЗА ИСТОРИЦИТЕ ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

24.10.2025 09:20 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов"

На 23 октомври в зала „Зора“ се проведе състезание по краезнание. Поводът за събитието са годишнините от основаването на най-старите културни институции в Сливен – 170 години библиотека „Зора“ и 165 години читалище „Зора“. Организаторите бяха подготвили въпроси, свързани с историята и развитието на библиотеката, читалището и Обединената школа по изкуствата „Мишо Тодоров“, която също празнува 65 години от основаването си. Участници във викторината бяха ученически отбори от ПХГ „Дамян Дамянов“ и ППМГ „Добри Чинтулов“, които трябваше да се подготвят предварително за състезанието, като проведат собствени проучвания по въпросите, свързани с историята на родния край и с бележити сливналии, свързани читалище и библиотека „Зора“. Представянето и на двата отбора беше високо оценено от журито, резултатът беше почти равен до последно и само една точка даде преднина на нашите момичета и момчета. Всички участници в състезанието получиха награди от организаторите. Благодарим за поканата и за прекрасната инициатива на НЧ „Зора“ – това състезание беше чудесен начин да се отбележат празничните годишнини и да си припомним значението на културните институции за развитието на родния край.

Поздравления за нашите участници – Венета Динева, Димитър Митев, Михаил Йорданов и Тодор Стоянов от IXа клас, и за тяхната ръководителка – Антоанета Дончева!