24.10.2025 11:10 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 52

Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Сливен напомня на гражданите и юридическите лица, които притежават недвижими имоти на територията на Община Сливен, че срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през календарната 2026 г., изтича на 31 октомври 2025 г.

За целта следва да се подаде декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ (чл. 16, ал. 5 от НОАМТЦУППТОС) в Дирекция „Местни данъци и такси“ по един от следните начини: на място на адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1, чрез лицензиран пощенски оператор, куриер или по електронен път чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/ на следния ел. адрес: mdt_sliven@sliven.bg.

За предприятията, които желаят да заявят контейнер за 2026 г., следва да подадат декларация по чл. 16, ал. 4, т. 2а.1. от НОАМТЦУППТОС по описаните по-горе начини в Дирекция „Местни данъци и такси“ в срок до 31.10.2025 г.

Декларациите може да свалите от следния линк: https://mun.sliven.bg/uslugi-mdt