Стефан Радев: Сливен е символ на непримиримост, на възраждане и на развитие

26.10.2025

Кметът Стефан Радев поздравява жителите на Сливен по повод празника на града – Димитровден. Той използва случая и в страницата си във Фейсбук честити празника на всички именици.

„Уважаеми съграждани,

Скъпи гости и приятели на Сливен,

На днешния светъл ден — Димитровден, когато Православната църква почита паметта на св. Димитър, ние, сливналии, се събираме отново, за да отбележим празника на нашия град – Сливен, градът на Стоте войводи.

Това е ден, в който отдаваме почит не само на нашите традиции, но и на безсмъртния дух и вековната ни история. Сливен е съхранил в себе си героизъм, просвета и родолюбие. Сливен е люлка на личности, които са оставили трайна следа в историята на България – революционери, писатели, просветители и строители на нова България.

Димитровден е време и за равносметка – да се обърнем назад с уважение към миналото, но и да гледаме напред с вяра и увереност в бъдещето. Нека никога не забравяме уроците на историята и ценностите, които са изградили облика на нашия град – чест, достойнство и борбен дух.

И днес Сливен е символ на непримиримост, на възраждане и на развитие. Нека заедно, с единство и с грижа един към друг, да продължим да изграждаме нашия град като модерно и достойно място за живот.

Използвам случая да благодаря на всички вас – учители, лекари, културни дейци, предприемачи, общественици, млади хора и всички, които със своя труд, сърце и отговорност градите Сливен всеки ден.

Поздравявам и всички именици днес! Бъдете живи и здрави и носете с гордост имената си!

Нека св. Димитър закриля домовете ни, да ни дава здраве, сили и мъдрост! Честит празник, Сливен! Честит Димитровден!“, пише кметът Радев.