24.10.2025

Област Сливен | България

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в тържественото заседание на Общинския съвет в Сливен, посветено на празника на града Димитровден.

Чавдар Божурски отправи приветствие към общинските съветници и гостите на сесията.

„Димитровден е най-важният ден в календара на Сливен. На 26 октомври ние си спомняме с гордост за историята и предците ни, превърнали нашия град във водещ център в България и дори на Балканите. Но колкото и славно да е миналото на Сливен, далеч по-важно е неговото настояще и бъдеще. А то зависи от всички нас – от нашите решения и действия. Затова е от съществено значение да бъдат загърбени злободневните различия и заедно да вървим напред в името на Сливен.

Пожелавам здраве, щастие и благополучие на Вас и на Вашите близки, както и на всички жители и гости на Сливен! И нека свети Димитър да ни пази и закриля!“ – каза областният управител Чавдар Божурски.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев благодари на областния управител и на държавните институции за помощта и безрезервната подкрепа.

По време на заседанието бяха отличени заслужили граждани на Сливен. Званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината“ бе връчено на д-р Росица Петрова-Василева, директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“. Със знак „За граждански принос“ бяха наградени комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Значки на Община Сливен получиха медици, пожарникари, полицаи, спортни деятели и общественици. Отличията връчи кметът на Община Сливен Стефан Радев.

Сред гостите на празничната сесия бяха още Сливенският митрополит Арсений, главен комисар Александър Джартов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Антон Шиков, председател на Общински съвет – Ямбол, кметове и кметски наместници, ръководители на държавни и общински структури, представители на Младежкия общински съвет и граждани на Сливен.