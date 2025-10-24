Тържествено заседание на Общински съвет - Сливен

24.10.2025 15:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 21 минути | 0

В навечерието на празника на Сливен – Димитровден, местният парламент проведе тържествено заседание. Гостите, уважили сесията в зала „Сливен“, поздрави председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Той изтъкна, че празникът на града, освен щастливо събитие, е и повод за равносметка – какво е постигнато, по какво се работи и предстоящото занапред.

„За мен, сигурен съм, че и за всеки един от вас, Сливен е кауза, съдба и се радвам, че заедно работим за неговия просперитет. Благодаря на колегите от Общински съвет – Сливен, за отговорната работа, за това, че когато се налагаше да взимаме важни за града решения, преодолявахте тясно партийната си принадлежност! Убеден съм, че ще продължим така и за в бъдеще!“, заяви още Митев. Той благодари на общинската администрация в лицето на кмета Стефан Радев за ползотворното сътрудничество, за уважението и вярата в общата на двете институции цел – просперитета на Сливен. Председателят благодари още на областния управител Чавдар Божурски и водената от него администрация, на сливенския митрополит Арсений, както и на всички институции, с които местният парламент си партнира през годините. Специални благодарности Димитър Митев отправи към директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – главен комисар Александър Джартов, който бе сред присъстващите в залата.

Най-добри благопожелания за Димитровден отправи и кметът Стефан Радев. Той използва случая да благодари на гражданите за доверието и търпението във връзка с реализирането на различни проекти на Общината, които са изисквали повече време. Кметът даде висока оценка за работата на Общината през годината и определи като много успешни партньорствата й по редица проекти с различни организации и институции в страната.

„Ако трябва да определя думата за изминалата година, то тя е сътрудничество, защото бе много важна за подготовка на следващите години за финансирането на общинските проекти. През настоящия програмен период се финансират съвместните проекти между отделни общини. Смятам, че Община Сливен е една от тези, които имат най-много изградени партньорства и участие в съвместни концепции с всички съседни общини“, отчете градоначалникът. Той подчерта, че този успех се дължи на дългогодишни усилия и упорита работа, които днес вече дават резултат. Радев благодари на Общинския съвет и на институциите в града за добрия диалог и високо ниво на дискусиите. Според него те са в съответствие с претенциите, които има Сливен по отношение на политически традиции, култура и компетентност. „Благодаря, че в трудните моменти, винаги сме намирали общия път, по който да вървим напред!“.

Своите поздравления за празника отправиха от сцената в залата сливенският митрополит Арсений и областният управител Чавдар Божурски.

Сесията продължи с връчването на почетните отличия на Община Сливен и на местния парламент за 2025 г. Със званието Почетен гражданин на Сливен и общината тази година бе отличен директорът на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – д-р Росица Петрова-Василева. Тя получи почетен знак с лента в цветовете на знамето на Сливен, Значка, Диплом и карта на почетния гражданин.

„Горда съм, че съм почетна гражданка на такъв почетен град!“, заяви д-р Петрова-Василева при получаването на отличието.

С плакет на Община Сливен бе отличена Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

С награда – почетен знак на Общинския съвет „За граждански принос“ бяха удостоени ръководителите на звената на пожарната в Сливен - комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев. Те благодариха за високата оценка, за оказаната чест и подчертаха, че приемат наградите от свое и от името на всички огнеборци на пожарната служба в Сливенска област.

За висок професионализъм в работата и висока гражданска отговорност с грамота и значки на Община Сливен бяха удостоени служители на ОДМВР-Сливен, на пожарната, лекари, медицински сестри, лаборанти и общественици.

Празничното събитие днес уважиха зам.-кметове и секретарят на община Сливен, ръководители на областни регионални структури, кметове на населени места и кметски наместници, ръководители на общински търговски дружества, почетни граждани на Сливен, представители на бизнеса, граждани. В прикачения по-долу файл се съдържат имената, длъжностите и институциите на удостоените със значка на Община Сливен.

След сесията във фоайето на зала „Сливен“ бе открита фотографската изложба „Паметта на светлината“. Тя е част от програмата на Община Сливен за Димитровден и ще бъде достъпна за посетители до 4 ноември.