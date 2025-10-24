24.10.2025 15:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ беше домакин на едно знаково за града събитие. Днес официално беше валидирана пощенска марка, посветена на 225-годишнината от рождението на Добри Желязков – Фабрикаджията.

Вълнението си не скри директорът на музея доц. д-р Николай Сираков.

„Изключително радостен съм, че музеят е домакин на такова събитие, защото за първи път се отпечатва марка, посветена на Добри Желязков. Благодарение на него Сливен се превръща в център на индустриалното производство на Османската империя, а по-късно и на свободна България“, сподели Сираков.

Събитието е посветено и на 85 години от създаването на филателното дружество в Сливен.

Марката е с тираж 5500 бр. Специално за събитието беше разкрита временна пощенска станция, от която всеки можеше да закупи валидираната пощенска марка. Художник на изданието е доц. Росен Тошев.