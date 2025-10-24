УЧЕНИЦИ ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

24.10.2025 15:44 , Мая Койчева (ПХГ )

На 24 октомври в зала „Сливен“ бе проведена тържествена сесия на Общинския съвет по повод Димитровден – празника на града ни. Членовете на Клуб „Памет“ към Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ присъстваха на сесията и се запознаха с фотографската изложба „Паметта на светлината“, открита във фоайето на залата. Чест за училището ни беше предложението знамето на Общината да бъде представено от знаменната група на ПХГ „Дамян Дамянов“.