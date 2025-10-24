На 24 октомври в зала „Сливен“ бе проведена тържествена сесия на Общинския съвет по повод Димитровден – празника на града ни. Членовете на Клуб „Памет“ към Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ присъстваха на сесията и се запознаха с фотографската изложба „Паметта на светлината“, открита във фоайето на залата. Чест за училището ни беше предложението знамето на Общината да бъде представено от знаменната група на ПХГ „Дамян Дамянов“.
УЧЕНИЦИ ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
