Сливен, кратки вечерни новини, 24.10.2025 г., петък

В навечерието на Димитровден – празника на Сливен, в зала „Сливен“ се проведе традиционната празнична сесия на Общинския съвет.

По повод празника на Сливен – Димитровден, известният фотограф Неделчо Великов и Община Сливен организират две впечатляващи изложби, представящи историята и духа на българската фотография.

Директорът на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, доц. д-р Николай Сираков, взе участие в официалното откриване на първия възрожденски летен атракцион в България, създаден по инициатива на кмета на Община Котел – г-н Коста Каранашев.

На 25 октомври 2025 г. в къща музей „Хаджи Димитър“ ще се проведе творческа работилница, посветена на историята и героичното минало на Сливен.

На 30 и 31 октомври 2025 г. Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен няма да приема посетители заради провеждането на Националната научна конференция „120 години музей Сливен. Историческа памет и културно наследство“.

Проектът „Промяна към човечност“ започна своята дейност с вдъхновяваща среща с бъдещето – учениците - екипът на проекта гостува в Профилираната гимназия с изучаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен.

Отборът на Гимназията по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ спечели голямата награда в тазгодишния турнир за Купата на кмета на Сливен.