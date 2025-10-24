Посещение на образователен спектакъл

24.10.2025 19:12 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Група ученици от 5 . "Г" клас и г-жа София Делева се отзоваха на любезната покана на Астрономическа обсерватория "Д-р Петър Берон" - Сливен и посетиха образователния спектакъл "Звездно шоу".

По артистичен, увлекателен и много динамичен начин учениците разшириха своите знания за течен азот, атмосферно налягане, гравитация, космически туризъм и космически изследвания. Изгледаха с удоволствие образователни филми за Слънчевата система и мястото на Земята в нея.

За награда всеки ученик сам избра и с помощ от домакините изработи подарък за спомен, който да отнесе със себе си.