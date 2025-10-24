Сливен. Новини от източника. Последни новини

Второкласниците отбелязаха Димитровден

Димитровден

По повод празника на град Сливен второкласниците от ОУ "Елисавета Багряна" предприеха вълнуващо пътешествие в историята, посещавайки къща-музей „Хаджи Димитър“ – един от 100-те национални туристически обекта.

Малките изследователи бяха посрещнати с интересна беседа, която ги пренесе във времето на Възраждането и им разказа за живота и делото на легендарния войвода. Децата разгледаха автентичните предмети в родната му къща.

Подобни инициативи имат за цел да възпитат в учениците любов към родния град и да обогатят знанията им за българската история.

Снимки

