Второкласниците отбелязаха Димитровден

24.10.2025 20:33 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 26

По повод празника на град Сливен второкласниците от ОУ "Елисавета Багряна" предприеха вълнуващо пътешествие в историята, посещавайки къща-музей „Хаджи Димитър“ – един от 100-те национални туристически обекта.

Малките изследователи бяха посрещнати с интересна беседа, която ги пренесе във времето на Възраждането и им разказа за живота и делото на легендарния войвода. Децата разгледаха автентичните предмети в родната му къща.

Подобни инициативи имат за цел да възпитат в учениците любов към родния град и да обогатят знанията им за българската история.