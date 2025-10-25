В навечерието на Димитровден Сливен и Ниш сключиха споразумение за сътрудничество

25.10.2025 13:32 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 49 минути | 27

Сливен и Ниш сключиха споразумение за сътрудничество

В навечерието на Димитровден Сливен и Ниш /Сърбия/ сключиха споразумение за сътрудничество и побратимяване. Това се случи в присъствието на делегатите от побратимените Гера /Германия/, Алба Юлия /Румъния/, Печ /Унгария/ и Тараклия /Молдова/, които са в Сливен по повод празника на града.

Кметът Стефан Радев посрещна гостите в сградата на Общината и изрази радостта си, че заедно ще празнуват деня на Сливен.

„Радвам се, че сте наши гости. Пожелавам ви да имате прекрасни мигове тук и да опознаете историята и културата на нашия град. Надявам се да се чувствате като у дома си!“, каза в приветствието си кметът.

От своя страна заместник-кметът на Ниш Бобан Манчев благодари за топлото гостоприемство и посочи, че споразумението не е просто подписан документ.

„То е израз на взаимно доверие, желание за съвместен напредък и убеденост, че чрез сътрудничество можем да направим повече за нашите граждани. Свързват ни сходна история, ценности и визия за Европа, изградени върху принципите на солидарност и приятелство“.

Споразумението установява сътрудничество между Ниш и Сливен с цел подобряване на икономическото, културното, образователното, туристическото и друго сътрудничество, както и подкрепа на процеса на европейска интеграция, по-специално чрез обмен на опит с местна самоуправителна единица от държава-членка на Европейския съюз.

Гостите приветства и председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев.

„Удоволствие е да ви посрещнем в нашия красив град. Пожелавам ви много приятни мигове тук и се надявам да бъдете наши чести гости“, каза Митев.

Гостите изразиха благодарността си за приятелското посрещане. Всички страни изразиха надежда доброто партньорство да продължи и занапред.

На събитието присъстваха също заместник-кметовете Стоян Марков и Камен Костов, както и Общинските съветници Лидия Димитрова, Веселина Тонева, д-р Милена Ченкова и Христо Стоянов.