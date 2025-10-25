ГРУПА „МОНОЛОГ“ С УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА НА СЛИВЕН

25.10.2025 13:59 , Мая Койчева (ПХГ )

На 24 октомври ВИГ „Монолог“ към Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ взе участие в празничните прояви, посветени на Димитровден. От 19 часа на сцената на площад „Хаджи Димитър“ свириха двете формации на група „Монолог“, като подгряваща група преди концерта на „Ренегат“, който започна в 20 часа. Група „Монолог“ се представи с авторски песни, както и с изпълнения на популярни български и чужди рок-парчета.