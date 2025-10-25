25.10.2025 14:51 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Името на още една изявена личност от Сливен бе вписано днес в паметната лауреатска книга в къщата-музей „Добри Чинтулов“. Това е тазгодишният носител на наградата „Добри Чинтулов“ - известният художник Велин Динев. Той се обърна с благодарност към заместник-кмета Пепа Чиликова и всички присъстващи. Динев подчерта, че за него е чест и удоволствие да получи толкова висока оценка и признание. На свой ред Чиликова използва случая да поздрави отличения художник. Тя му пожела здраве, много успехи и да продължи да радва с творбите си ценителите на изобразителното изкуство. Сред присъстващите бе директорът на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - доц. д-р Николай Сираков.

Носителят на наградата Велин Динев е роден на 2 декември 1938 г. в гр. Нова Загора. Завършва Художествената академия, специалност „Текстил“, при световноизвестния художник проф. Марин Върбанов. От 1970 г. живее и работи в Сливен. Работил е като уредник в Художествената галерия „Димитър Добрович“ и като преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“.

Първата му самостоятелна изложба е реализирана в Сливен, след което следва дълъг творчески път – множество изложби в страната и чужбина – Биенале на приложните изкуства в Ерфурт, Германия, групови изложби в Ерфурт, Берлин, Букурещ, Братислава, Париж, Лондон, Одрин и др.

През 2018 г., когато е неговата 80-а годишнина, Динев става първият носител на възобновената след дълго прекъсване награда „Сирак Скитник“, която е част от Националната изложба за изобразително изкуство, провеждана всяка година в Сливен. Художникът отбелязва годишнината си с две самостоятелни изложби в софийските галерия „Червена точка“ и „България“.