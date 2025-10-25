Сливен, кратки вечерни новини, 25.10.2025 г., събота

25.10.2025 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Известният художник Велин Динев бе вписан в паметната лауреатска книга в къщата-музей „Добри Чинтулов“ като тазгодишен носител на наградата „Добри Чинтулов“.

В навечерието на Димитровден градовете Сливен и Ниш (Сърбия) подписаха споразумение за сътрудничество и побратимяване.

На 23 октомври 2025 г. в Пенсионерски клуб „Златна есен“ в Нова Загора се проведе информационна среща с граждани, организирана от Районната здравноосигурителна каса – Сливен в рамките на националната кампания „НЗОК за теб“.

На 23 октомври 2025 г. учениците от 3. клас на ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен посетиха къща-музей „Сливенски бит“ и преживяха незабравими мигове.

Рок група „Ренегат“ изнесе концерт снощи в Сливен по повод Димитровден, радвайки феновете с едно от най-силните си участия.

Днес в Сливен се провежда традиционният планински маратон „Хайдушки пътеки“, който събра стотици любители на бягането от страната и чужбина.

Снощи на официална церемония община Сливен връчи годишните награди за 2025 г.