Сливен, кратки вечерни новини, 25.10.2025 г., събота

Известният художник Велин Динев бе вписан в паметната лауреатска книга в къщата-музей „Добри Чинтулов“ като тазгодишен носител на наградата „Добри Чинтулов“.
В навечерието на Димитровден градовете Сливен и Ниш (Сърбия) подписаха споразумение за сътрудничество и побратимяване.
На 23 октомври 2025 г. в Пенсионерски клуб „Златна есен“ в Нова Загора се проведе информационна среща с граждани, организирана от Районната здравноосигурителна каса – Сливен в рамките на националната кампания „НЗОК за теб“.
На 23 октомври 2025 г. учениците от 3. клас на ОУ „Елисавета Багряна“ в Сливен посетиха къща-музей „Сливенски бит“ и преживяха незабравими мигове.
Рок група „Ренегат“ изнесе концерт снощи в Сливен по повод Димитровден, радвайки феновете с едно от най-силните си участия.
Днес в Сливен се провежда традиционният планински маратон „Хайдушки пътеки“, който събра стотици любители на бягането от страната и чужбина.
Снощи на официална церемония община Сливен връчи годишните награди за 2025 г.