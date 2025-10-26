Сливен и Гера - на една сцена за празника на Сливен

26.10.2025 15:01 , Връзки с обществеността

Музикантите от проекта на маестро Георги Калайджиев „Музиката вместо улицата“ изнесоха общ концерт с ученици от музикалното училище в побратимения на Сливен немски град Гера.

Младите виртуози изпълниха популярни класически произведения като "Кармен" от френския композитор Жорж Бизе, валс от Шостакович, детска симфония от Хайд и др.

Диригент беше самият маестро Георги Калайджиев. Солист на пиано - Венета Нейнска.

"Прекрасен концерт..., много добро изпълнение.., изключителен синхрон между музикантите..., поздравления за маестро Калайджиев", бяха част от коментарите на публиката след концерта в зала "Сливен".

На събитието присъстваха кметовете на Сливен и Гера - Стефан Радев и Курт Даненберг, гости на общината по повод празника, много приятели и близки на музикантите.

Участниците в проекта вече са участвали с концерти в Гера. Партньорството между Сливен и Гера датира от 1965 г. На 15 юни 1997 г. е подписан и нов Договор за сътрудничество. Водещи в икономиката му са текстилната индустрия, машиностроенето и електрониката.