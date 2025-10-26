Поздравление на областния управител Чавдар Божурски за Димитровден

Уважаеми жители на Сливен,
Скъпи съграждани,
Поздравявам Ви по случай празника на града ни Димитровден.
За всеки сливналия 26 октомври е повод за заслужена гордост. Той въплъщава в едно чудото на свети Димитър Солунски, подвига на свети Димитър Сливенски, героизма на Хаджи Димитър.
Димитровден ни обединява повече от всичко. Той е символ на славното минало и надежда за бъдещето. В този празничен ден приемете моите сърдечни пожелания за здраве, щастие и сполука.
Специални поздрави отправям към имениците. Бъдете силни и непоколебими и следвайте примера на своя небесен покровител!
Поднасям поздравления и на строителите по повод техния професионален празник. Постигайте целите си и продължавайте да работите за Сливен!
Свети Димитър да пази и закриля всички нас и да ни води напред!
Честит празник!
С уважение:
Чавдар Божурски
Областен управител
на област Сливен