Театърът на огъня и сенките „Файъртър“ омагьоса Сливен и гостите на града

25.10.2025 19:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Празничното настроение в навечерието на Димитровден завладя Сливен. Общината подари незабравимо преживяване на своите жители и гости. По Ларгото тази вечер преминаха на кокили артисти от театъра на огъня и сенките „Файъртър“, които забавляваха препълнената улица.

Атракцията беше изключително вълнуваща за най-малките, чиито усмивки не слязоха от лицата им. Множеството от минувачи, които разглеждаха продуктите на родните производители от „Българско е!“, се спираха, за да ги снимат и да ги аплодират.

Кулминацията на спектакъла на „Файъртър“ беше пред сградата на Общината, където във въздуха оживяваха статуи, артисти жонглираха с огън и зарадваха препълнения площад „Цар Освободител“.