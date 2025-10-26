Димитровден - празник на град Сливен

В навечерието на Димитровден – празника на град Сливен, в ОУ ,,Елисавета Багряна"- гр. Сливен бе открита изложба с ученически творби, посветена на града на стоте войводи.
Учениците от прогимназиален етап заедно с г-жа Здравка Долушанова, учител по изобразително изкуство, представиха своите рисунки, вдъхновени от природата, историята и духовното богатство на Сливен. В техните произведения оживяват Сините камъни, старите възрожденски къщи, героичните образи от миналото и съвременният облик на нашия красив град.
Изложбата е израз на обич и признателност към родния край, както и на стремежа на младите творци да съхраняват и предават неговия дух чрез изкуството.
Честит празник на всички сливналии!
Нека градът на стоте войводи продължава да ни вдъхновява и обединява!