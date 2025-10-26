Димитровден - празник на град Сливен

26.10.2025 09:16 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 18 минути | 0

В навечерието на Димитровден – празника на град Сливен, в ОУ ,,Елисавета Багряна"- гр. Сливен бе открита изложба с ученически творби, посветена на града на стоте войводи.

Учениците от прогимназиален етап заедно с г-жа Здравка Долушанова, учител по изобразително изкуство, представиха своите рисунки, вдъхновени от природата, историята и духовното богатство на Сливен. В техните произведения оживяват Сините камъни, старите възрожденски къщи, героичните образи от миналото и съвременният облик на нашия красив град.

Изложбата е израз на обич и признателност към родния край, както и на стремежа на младите творци да съхраняват и предават неговия дух чрез изкуството.

Честит празник на всички сливналии!

Нека градът на стоте войводи продължава да ни вдъхновява и обединява!