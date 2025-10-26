26.10.2025 12:53 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в тържествeната церемония по повод празника на Сливен Димитровден. Тя се проведе днес (26 октомври) на централния градски площад. Чавдар Божурски се включи в ритуала по вдигане на знамената. Областният управител поднесе венец пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

По рано през деня Чавдар Божурски участва в празничната литургия. Службата в катедралния храм „Св. Димитър“ бе оглавена от Сливенския митрополит Арсений.

В края на богослужението, а по-късно и пред събралите се на площада граждани, владиката благодари на областния управител за подкрепата, отношението и помощта, която оказва на Българската православна църква, и изрази увереност, че доброто сътрудничество ще продължи и занапред. Арсений обяви, че всяка година по Димитровден Сливенска митрополия ще подпомага многодетни семейства. Епархийска премия днес получиха четири фамилии. Областният управител Чавдар Божурски подкрепи инициативата на владиката.

Сред участниците в празничните прояви бяха още кметът на Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Димитър Величков, народни представители, общински съветници, гости от побратимените градове, военнослужещи от Сливенския гарнизон, ученици и граждани.