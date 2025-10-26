Сливен празнува Димитровден

26.10.2025 15:13 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

„Празникът на Сливен ни събира с почитта към свети Димитър Солунски, покровителят на нашия любим град. През гордостта за това, че сме сливналии, че принадлежим на град със славна история, богата култура и много успехи. Дълбоки са корените на Сливен и те дават живителни сили на поколенията преди нас, сега и след нас. За мен е чест и огромна отговорност да бъда кмета на Сливен“. С тези думи се обърна кметът Стефан Радев към жителите и всички гости на града навръх Димитровден. Общоградската церемония за празника на Сливен се състоя днес на пл. „Хаджи Димитър“. Тя започна с издигане на националното знаме на Република България, знамето на Сливен и знамето на Европейската общност.

Стефан Радев подчерта стремежа си с общи усилия да се работи за града и той да се превръща в по-добро място за живеене. Да се създават условия, за привличане и задържане на младите хора. В Сливен да се отглеждат и растат здрави и щастливи деца. Кметът изрази убеденост, че невидима нишка свързва сливналии, независимо къде се намират по света и винаги ще носят в сърцето си частица от града, частица от Сините камъни, част и сливенския вятър и много гордост от славната история на Сливен.

„На този ден искам да благодаря на всички, с които работим заедно! Тези, които допринасят за това Сливен да се развива, независимо на какво поприще се трудят. Да благодарим на нашите приятели и нашите побратими, които споделят празника ни! Щастлив съм, че в навечерието на Димитровден подписахме споразумение за сътрудничество със сръбския град Ниш“, посочи още кметът. Завършвайки словото си, градоначалникът сподели каква е мечтата му за Сливен. Да продължи да бъде град с богати традиции, същевременно, да бъде и модерен, развиващ се с растяща и приобщаваща икономика. Град, в който никой да не се чувства изоставен, в който никой да не се чувства сам. „В който всяко дете, всяка мечта намират своя шанс и дом. И се моля на Свети Димитър да ни помага да вървим по пътя напред, да постигаме своите цели и мечти! Честит празник!“.

Церемонията продължи с молебен за здраве и благоденствие за Сливен и всички жители, отслужен от сливенския митрополит Арсений. „Поздравявам и приветствам всички вас, които сте се събрали тук заедно за обща молитва. Желая ви здраве и много радост за вас и вашите семейства. Нека Божията помощ и Неговата божествена благодат и закрила, всякога да изобилстват над нашия град и община и на цялото ни свидно Отечество. Специално се обръщам към господин кмета, общинското ръководство, към господин областния управител и всички институции в града, които правят всичко по силите си за доброто и видимо разхубавяване на нашия град“, заяви митрополит Арсений.

След молебена бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. В ритуала се включиха кметът Стефан Радев, сливенският Владика, областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев и общински съветници, народни представители от Сливенски избирателен район, ръководства и представители на институции в града, на организации, на училища и граждани.

Церемонията уважиха заместник-кметове на общината, митрополити от различни епархии в страната, чуждестранни делегации от побратимени на Сливен градове.

Общоградското събитие бе съпътствано с общ концерт на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци и Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.

Празничният Димитровден в Сливен започна с тържествена света литургия в храм „Свети Димитър“.

Програмата за деня предвижда откриване на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен`2025. На нея ще бъде връчен и призът „Сирак Скитник“. Началото е от 18 ч. във фоайето на Драматичен театър „Стефан Киров“.

Вечерта продължава с концерт на открито на група „Молец“ и Атанас Колев. Началото е от 19 ч. на пл. „Хаджи Димитър“. Там, с празнични фойерверки от 21 ч., ще завършат честванията за Димитровден.