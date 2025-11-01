Димитър Митев поздравява жителите на община Сливен с Деня на народните будители

01.11.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 36 минути | 30

Скъпи съграждани,

Честит Ден на народните будители!

Нека днес отново отдадем почит пред делото на всички онези просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност!

Този празник е израз на значимостта на културното и духовно наследство на България и за хората, които са допринесли за неговото съхранение и развитие. Честит празник на всички българи! Нека помним и почитаме делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Иван Вазов, Христо Ботев и много други!

Използвам случая да поздравя будителите на нашето съвремие – хората, които съхраняват българския дух и разпалват искрата на знанието, културата и просветата. В днешното динамично време нека се обърнем с признателност към всички тях и да помним, че като нация имаме дълг към паметта, но и към бъдещето на България!

Честит празник!