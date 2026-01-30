AMD EPYC разшири своето присъствие облака през 2025

30.01.2026 09:26 , Людмила Калъпчиева

В своя блог публикация AMD обобщава своите важни постижения в облачните изчислителни среди за 2025 г. Компанията отчита, че глобални доставчици на услиги като AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Oracle Cloud Infrastructure разшириха портфолиата си с процесори AMD EPYC, за да отговорят на нарастващите нужди от капацитет за AI и облачни изчисления, докато организациите силно разрастват своите дейности.

Този импулс през 2025 г. поставя основите за това, което предстои от AMD в облачните изчисления през 2026 г. Компанията продължава да увеличава пазарния си дял на сървърни процесори след повторното мощно навлизане на пазара през 2017 г.