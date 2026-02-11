Община Сливен се представя на Ваканция & СПА Експо 2026 в София

11.02.2026 12:12 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен ще вземе традиционно участие в международното туристическо изложение Ваканция & СПА Експо 2026. То ще се проведе от 12 до 14 февруари в Интер Експо Център – София.

Както всяка година, Сливен ще бъде представен съвместно с водещи културни институти от града. В рамките на изложението туристическата дестинация ще бъде промотирана от представители на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Националния музей на текстилната индустрия, редом с десетки други български общини, посолства и представители на туристическия бизнес сектор. Официален представител на Община Сливен в рамките на форума ще бъде инж. Стоян Марков – заместник-кмет „Икономическо развитие“.

За тазгодишното си участие сливенска Община залага на модерен отворен щанд, с реалистични изображения на характерни гледки от пейзажа на Града под Сините камъни, които ще потопят посетителите в атмосферата на Сливен.

В унисон с акцента на изложението върху автентичните регионални вкусове, на щанда на Сливен ще бъдат организирани дегустации на ръчел и традиционната самардала – един от най-търсените и разпознаваеми местни вкусове.

Специално за участието бяха изработени рекламни материали и сувенири с новото туристическо лого и слоган на града – „Сливен – изживей историята, почувствай природата“, които представят туристическите и културни богатства на общината.

В рамките на Ваканция & СПА Експо 2026 инж. Стоян Марков ще вземе участие и в съпътстващото B2B събитие – Travel X Conference 2026. Форумът събира представители на институции, местната власт, туристическия бизнес и експерти от сектора, които ще дискутират актуални тенденции и възможности за развитие на туризма. Акцентът тази година е върху темата „Новото лице на туризма“, с фокус върху устойчивото развитие на дестинациите, дигитализацията, културния и преживенческия туризъм, както и ролята на местните общности за създаване на автентични туристически продукти.

Посетителите могат да открият щанда на Община Сливен в Изложбена зала 1, щанд № 3А, разположен точно срещу щанда на Министерството на туризма.