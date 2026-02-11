Областният управител Чавдар Божурски свика Комисията по заетостта

11.02.2026 13:16 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен. Срещата се проведе днес (11 февруари) в сградата на Областна администрация Сливен. Тя бе ръководена от заместник областния управител Фатме Мустафова, която е и заместник-председател на Комисията.

Участниците гласуваха държавния план-прием в VIII-и клас в неспециализираните професионални и профилирани гимназии и средни училища в област Сливен за учебната 2026/2027 година. Той е изготвен от Регионално управление на образованието въз основа на анализ на приема от 2023 г. досега.

Предвижда се и през следващата учебна година в 20 училища да бъдат разкрити общо 52 паралелки с 1352 места. Професионалните паралелки се увеличават с една и стават 36, а профилираните ще бъдат 16, с една по-малко отколкото са към момента. План-приемът е съобразен с броя на седмокласниците в област Сливен, който към 30 януари е 1627, както и с процента на учениците, които продължават обучение в неспециализираните училища.

Планирани са 3 паралелки в дуална система на обучение и 2 по защитени от държавата специалности – „Текстилни технологии“ и „Строителство и архитектура“. Предлага се обучение по 6 нови професии – „Роботика“, „Интелигентни системи“, „Съдебна администрация“, „Спедиторски услуги“, „Електрически инсталации“ и „Помощник-възпитател“.

В заседанието на Комисията по заетостта взеха участие Полина Златарска - главен експерт в Министерство на образованието и науката, и Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара. Те представиха програма „Домино 2“ за развитие на дуалното образование. Област Сливен, заедно с Видин, е във фокуса на един от компонентите на програмата, който засяга социалното включване на уязвими групи.

Представители на Областния информационен център запознаха присъстващите с процедурата „Подкрепа за уязвими и маргинализирани общности“, която е отворена за кандидатстване до 7 май. Нейният общ бюджет е над 51 млн. евро, а максималният размер на помощта, която може да бъде получена, е 511 291 евро.