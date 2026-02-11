11.02.2026 14:07 , Людмила Калъпчиева

Ваучери за съвместни преживявания, живи цветя и дори дръвчета, универсални вещи за многократна употреба, устойчиви във времето продукти от качествени материи и изработка. Това са идеи за разумни, а не емоционални покупки за предстоящите празници Свети Валентин и Трифон Зарезан, които биха ни помогнали да избегнем, както излишни разходи, така и свръхпроизводството, което има пряко отражение върху околната среда.

"Всеки празник е свързан с емоции, със желанието да зарадваме близките ни хора с един или друг жест. За съжаление, в днешния материален свят по-често се насочваме именно към материалното и това нещо е подклаждано от непрестанните реклами, които ни заливат буквално от всякъде, придружени и с оферти за най-различни отстъпки. Първо, че се появяват стоки, които са изключително атрактивни, тематични и е много трудно, когато човек е емоционално приповдигнат, да подмине такава оферта. И второ, защото там има и отстъпки, а има дори и предложения за отпускане на потребителски кредити. И дори да сме финансово затруднени в този момент, когато много искаме да поднесем на някого дадено нещо, което е добре маркетирано, сме подпомогнати и от тази допълнителна възможност", каза в ефира на радио „Фокус“ основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Тя обърна внимание на това, че предварителното проучване на вкуса и моментните потребности на любимия човек, навременното планиране и покупка на подаръка биха ни помогнали да изберем подходящ подарък и същевременно биха ни спестили ресурси за допълнителни дейности, като „спешна доставка“, връщане или замяна.

Габриела Руменова акцентира върху неразумните покупки и за подаръци през интернет, които са стимулирани от даденото със закон право за отказ от покупката до 14 дни, макар често разходите по връщането да се поемат от потребителите.

Експертът разказа за нелоялна практика на електронен магазин за козметика, свръзана с опаковката, на която може да се погледне като на излишно допълнение към подаръка. Търговецът е оставил отметка по подразбиране за еко опаковка, а може да се избере да е без или с обикновена опаковка. „Търговецът по някакъв начин насочва хората да изберат така, но доста по-екологично би било, ако е изцяло без опаковка. За да няма нарушение на законодателството, тези полета трябва да са празни, без тикове, и потребителят сам да избере от тези три опции. Сега предварително поставеният тик може да бъде преместен, но само ако потребителят забележи.“, коментира Руменова.

В ефира на радио „Фокус“ тя разказа и за новите мерки на европейските институции срещу бързата мода. От февруари 2027 г. компаниите ще бъдат задължени да оповестяват обема на непродадените потребителски продукти, които изхвърлят като отпадъци. Годишно в Европа между 4% и 9% от непродадените текстилни изделия се унищожават, преди да бъдат носени. Тези отпадъци генерират около 5,6 милиона тона емисии на въглероден диоксид. В Германия пък близо 20 милиона върнати след онлайн покупки артикула се изхвърлят годишно. Въвежда се и забрана за унищожаване на непродадено облекло, аксесоари и обувки, която за големите компании ще е валидна от 19 юли 2026 г., а средните се очаква да последват този пример през 2030 г.