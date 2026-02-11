11.02.2026 14:09 , Людмила Калъпчиева

Премиерната постановка „Време разделно“ на Варненския драматичен театър гостува в Сливен на 25 февруари 2026 г. и ще се играе в ДТ „Стефан Киров“.

Емблематичната литературна творба на писателя Антон Дончев оживява на сцена в най-новия спектакъл на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна. „Време разделно“ в режисура на Бина Харалампиева, с драматургичния текст на Юрий Дачев е трета постановка на екипа от серията спектакли по велики романи след изключителния успех на „Тютюн“ и „Под игото“. Актьорите от варненската трупа ни пренасят в разкъсваната от страдание родопска долина в страшните години на помохамеданчването на местните българи през XVII век, в дни на страх, съмнение и непосилни избори. Манол кехая (в ролята – Симеон Лютаков), поп Алигорко (Кольо Стайков) и хората от Елинденя са изправени пред жестокия ултиматум на Караибрахим (Стоян Радев) – да спасят живота си с цената на вярата си. В ролите на Елица, Севда, Момчил и Горан публиката ще види младите попълнения на варненската трупа Милвана Христова, Зорница Кюркчиева, Виктор Димитров и Георги Георгиев. Сценографията е на Теодора Лазарова, костюмите са дело на Свила Величкова, а композитор е Асен Аврамов.

„Време разделно“ е разтърсващ спектакъл за границата между покорството и свободата, за силата на общността и цената на саможертвата. На сцената чановете звънят не само като предвестници на беда, но и като зов за съпротива, като напомняне, че българският дух оцелява именно в най-тежките времена.