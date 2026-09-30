Сливен, кратки вечерни новини, 30.09.2026 г., сряда

Община Сливен започва благоустрояването на две междублокови пространства в централната част на града.
Държавната субсидия за читалищната дейност в община Сливен за 2026 г. вече е разпределена след заседание на комисията, определена за разпределяне на средствата, проведено в зала „Май“.
Завършиха дейностите по почистване на река Асеновска в участъка на изхода на Сливен към село Бяла.
Антония Кинчева продължава да се бори със сериозни здравословни усложнения, възникнали след предходна операция и се нуждае от още средства.
На 3 октомври 2026 г. Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира специална творческа работилница по повод Международния ден на учителя.
В Сливен започва изграждането на нова светофарна уредба на кръстовището между булевардите „Хаджи Димитър“ и „Христо Ботев“, в близост до ДКЦ-1.
Община Сливен започна прием на документи за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти за 2026 г.